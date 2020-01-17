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Модельер Жан-Поль Готье объявил о своем последнем дефиле в Париже

Вместе с тем Готье заверил, что его работа в сфере высокой моды продолжится

ПАРИЖ, 17 января. /ТАСС/. Ближайший показ высокой моды от известного французского кутюрье Жан-Поля Готье станет его последним, согласно заявлению самого модельера. Об этом он рассказал в Twitter в пятницу.

"Приглашаю тебя отпраздновать 50-летие моей карьеры в театре Шатле 22 января. Будет большой праздник, много друзей, и мы будем веселиться допоздна. И я хочу поделиться кое-чем: это будет мое последнее дефиле "от кутюр", мое последнее Gaultier Paris Show", - говорит он в опубликованном на его странице видеоролике. Вместе с тем Готье заверил, что его работа в сфере высокой моды продолжится, и он разрабатывает некий новый концепт, о котором расскажет в ближайшее время.

Данный показ состоится в рамках недели высокой моды, которая открывается в Париже с 20 января. В рамках этого мероприятия будут представлены работы более 30 модных домов и дизайнеров, которые покажут свои коллекции весна-лето 2020 и расскажут о тенденциях следующего сезона.

Свой модный дом Jean Paul Gaultier S. A., выпускающий одежду и парфюмерию, француз основал в 1982 году. Сотрудничал с певицами Мадонной, Кайли Миноуг, Милен Фармер, режиссерами Педро Альмодоваром и Люком Бессоном. В 2014 году он объявил о закрытии линейки готовой одежды, ее последний показ состоялся на неделе Парижской моды того года.

Его Fashion Freak Show - смесь модного показа, танцевального ревю и одновременно исповедь модельера - произвело фурор в сентябре 2018 года в Париже. В нем задействованы более 200 костюмов, некоторые созданы специально для постановки, остальные - лучшие образцы его коллекций разных лет. В конце января Готье планирует приехать на его премьеру в Россию, где оно будет демонстрироваться в Санкт-Петербурге (с 31 января по 2 февраля) и в Москве с (6 по 24 февраля 2020 года).

Теги
РоссияФранцияМадонна
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