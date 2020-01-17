В Кизляре вакцинировали более 750 детей

"В городе идет активная вакцинация от гепатита А детского населения. Уже привито свыше 750 детей в школах и детсадах", - говорится в сообщении.

МАХАЧКАЛА, 18 января. /ТАСС/. В Кизляре, где из-за вспышки острой кишечной инфекции госпитализированы более 120 человек, прошли вакцинацию свыше 750 детей. Об этом сообщила журналистам в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения Дагестана.

16 пациентов выписаны из Центральной городской больницы (ЦГБ) Кизляра, среди них семь детей. "В настоящее время на лечении в центральной городской больнице находятся 125 человек, из них 65 - это дети. Состояние всех поступивших - легкой и средней тяжести. Пациентов в тяжелом состоянии нет. Медицинская помощь всем оказывается в полном объеме", - уточнила пресс-служба.

В ведомстве отметили, что по поручению министра здравоохранения республики Джамалудина Гаджиибрагимова проводится профилактическое фагирование - свыше тысячи детей уже получили бактериофаг, а также противогепатитное вакцинирование. Помимо этого, в ЦГБ Кизляра развернуты дополнительные койки. В город также дополнительно направили вакцину от гепатита А и бактериофаги для вакцинации работников общепита.

"Что касается новых поступлений пациентов, то процесс переходит в управляемое русло. Так, из 23 поступивших за сегодняшний день человек, 6 - это выявленные ранее и отказавшиеся от госпитализации", - сообщили в Минздраве.

Кроме того, как сообщила пресс-служба, в город в пятницу прибыли главный внештатный инфекционист Минздрава Дагестана Елена Арбулиева и ассистенты кафедры инфекционных болезней факультета усовершенствования врачей Дагестанского медвниверситета. "Они пообщались с пациентами и оценили качество оказания медпомощи. Затем поговорили с местной прессой, рассказали о комплексе мер, принимаемых Минздравом региона для стабилизации ситуации в городе и недопущения новых случаев заражения острой кишечной инфекцией", - заключили в ведомстве.

О вспышке инфекции в Кизляре

Всего со дня выявления вспышки 6 января, как сообщили ТАСС в мэрии Кизляра, зарегистрировано 247 случаев острой кишечной инфекции, среди них 118 связаны с детьми. Сейчас продолжаются подворные обходы в микрорайоне, где, предположительно, находится очаг инфекции.

По факту отравления жителей Кизляра возбуждено уголовное дело. По предварительным данным следствия, причиной происшествия могла стать загрязненная питьевая вода, которая подается в дома жителей города по водопроводным магистралям.