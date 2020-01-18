Суд в США снизил размер штрафных выплат со стороны Johnson & Johnson

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Суд по гражданским делам города Филадельфия (штат Пенсильвания) снизил с $8 млрд до $6,8 млн размер штрафных выплат мужчине со стороны компании Johnson & Johnson по делу о побочном эффекте препарата ее производства. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal.

По ее данным, Johnson & Johnson ранее оспорила решение жюри присяжных этого суда, которые постановили, что компания должна выплатить $8 млрд в качестве штрафа по иску 26-летнего Николаса Мюррея. Он обвинял компанию в том, что она якобы не предупреждала его и других потребителей о нежелательном побочном эффекте нейролептического препарата. Руководство компании настаивало на том, что размер штрафа не пропорционален сумме компенсационных выплат мужчине, которая составила $680 тыс.

Руководство компании в своем заявлении подчеркнуло, что приветствует решение суда, однако намерено добиваться пересмотра обвинительного приговора. Johnson & Johnson настаивает на том, что в полной мере предупреждала потребителей лекарства о возможных побочных эффектах.

Мюррей в своей исковой жалобе сообщил, что в детстве употреблял по предписанию врачей препарат Risperdal, предназначенный для предотвращения приступов шизофрении и биполярного расстройства. У этого средства производства Johnson & Johnson оказался побочный эффект - гинекомастия (увеличение молочных желез у мужчин). Потерпевший употреблял данное средство по предписанию врачей с 2003 года.

Основанная в 1886 году Johnson&Johnson является одним из крупнейших в мире производителей косметических и санитарно-гигиенических товаров и медицинского оборудования. В 2017 году оборот J&J составил около $76 млрд.