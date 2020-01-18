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СМИ: власти Гонконга депортируют в США вышедшего из тюрьмы гангстера

Нелегально иммигрировавший в Гонконг в 1980 году Цзи Бинсюн совершил 20 вооруженных ограблений ювелирных салонов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 18 января. /ТАСС/. Один из самых опасных гангстеров в Гонконге Цзи Бинсюн (на кантонском диалекте Квай Пинхун) вышел в субботу из тюрьмы после отбывания 17-летнего срока. Как сообщила радиостанция RTHK, полиция сразу же эскортировала его в аэропорт для депортации в США в связи с наличием у него американского паспорта.

Нелегально иммигрировавший в Гонконг в 1980 году из материкового Китая 59-летний Цзи Бинсюн совершил здесь 20 вооруженных ограблений ювелирных салонов на десятки миллионов долларов. Нередко его преступные вылазки сопровождались перестрелкой, погонями и кровопролитием. За поимку гангстера была назначена беспрецедентная награда в размере 2 млн гонконгских долларов ($257 тыс.).

Разыскиваемый долгие годы преступник был схвачен в 2003 году во время рейда полиции. В его квартире было изъято большой количество оружия и боеприпасов, включая гранаты. Суд приговорил Цзи Бинсюна к 24 года тюрьмы, однако он вышел досрочно за примерное поведение.

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