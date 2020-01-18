В Техасе изготовили батончик "Сникерс" весом более двух тонн

По размерам батончик в 43 раза больше обычных "Сникерсов", которые можно найти на полках магазинов по всему миру. На его приготовление ушло почти 1,6 тонны шоколада и около 500 кг карамели, арахиса и нуги.

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Шоколадный батончик "Сникерс" длиной более 3,5 метра и весом свыше двух тонн изготовили на принадлежащем компании "Марс" заводе в городе Уйэко (штат Техас). Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN .

Как отмечает CNN, уже принято решение о включении гигантского "Сникерса" в Книгу рекордов Гиннесса.

"Это невероятно впечатляет, - заявил представитель справочника Майкл Эмприк. - Одна из моих любимых категорий рекордов - это еда больших размеров, потому что она не только должна быть съедобной, но и представлять собой искусство инженерной мысли".

Идея приготовить такой шоколадный батончик родилась у сотрудников завода две недели назад, а для ее воплощения в жизнь потребовалась всего неделя. "Этот батончик, который мы сделали на прошлой неделе, без сомнения, является олицетворением фразы "в Техасе все больше". Потому что это самый большой "Сникерс" из всех, которые когда-либо производились. Это самый большой шоколадно-ореховый батончик в мире", - приводит CNN слова представителя бренда "Сникерс" Рууда Энгберса.

"Что действительно здорово в этом рекорде, так это то, что у работников завода обычно нет возможности сделать что-то масштабное. Они каждый день делают продукт, который все любят и едят, но идея сделать что-то, выходящее за рамки обыденности, по-настоящему вдохновляет", - продолжил Энгберс.

Однако гигантский батончик не продается. Этот "Сникерс" планируют разделить на множество кусочков и раздать сотрудникам компании "Марс" по всей стране.