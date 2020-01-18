Эксперты: более 45 млн человек на юге Африки оказались перед угрозой голода

ПРЕТОРИЯ, 18 января. /ТАСС/. Непосредственная угроза голода нависла над 45 млн человек, проживающих в странах на юге Африки. Об этом сообщила в пятницу южноафриканская радиостанция SABC со ссылкой на новейшие подсчеты специалистов из Всемирной продовольственной программы (WFP).

"Поразившие в последние годы страны Южной Африки сменявшие друг друга засуха и наводнения привели к тому, что опасность начала массового голода является реальной, - заявила региональный глава WFP Лола Кастро. - К этому следует добавить и нынешние экономические трудности, которые только ухудшают положение широких кругов населения стран в данной части Африки".

С 2015 года юг африканского континента столкнулся большим количеством природных аномалий. Один из феноменов - отсутствие традиционных для этого региона ливней в сезон дождей - имел наибольшие негативные последствия, в первую очередь, для аграрного сектора. Отсутствие осадков уже пятый год подряд сопровождается небывалой засухой и ускоренным ростом среднесуточных температур. Результатом этого стал нынешний тяжелый кризис сельского хозяйства во всех 16 государствах юга континента.

Сейчас наиболее пострадавшие от засухи страны вынуждены рассчитывать на международную помощь. Так, WFP, которая является организацией в системе ООН, разработала меры по оказанию в 2020 году помощи продуктами 8,3 млн человек в Зимбабве, Мозамбике, Намибии, Лесото, Малави, Эсватини и Мадагаскаре.

Особенно тяжелая ситуация сложилась в Зимбабве, где 8 млн человек, или половина населения страны находятся на грани голода. С минувшей осени в Зимбабве создалась устойчивая нехватка на внутреннем рынке основных продуктов, включая кукурузу, растительное масла, молочные товары. Невозможно купить муку, отсутствуют лекарства, ощущается нехватка топлива, электроэнергию отключают до 18 часов в сутки. Все это сопровождается быстрым ростом цен и обесцениванием национальной валюты. В непосредственной зоне риска начала массового голода находятся также Замбия, Намибия и Лесото.

Год природных катаклизмов

Для Африки в 2019 году наиболее разрушительным стал тропический циклон "Идай", который с 4 по 21 марта дважды пронесся над территорией Мозамбика, Мадагаскара, Зимбабве и Малави, вызвав наводнения, гибель 1,3 тыс. человек и массовые разрушения. Наиболее других от стихии пострадал второй по величине город Мозамбика Бейра. В целом циклон "Идай" стал одним из самых тяжелых по своим экономическим последствиям в современной истории южного полушария, нанеся ущерб в размере $2 млрд.

Менее чем через месяц на те же районы Африки обрушился новый циклон - "Кеннет". Общая численность населения, пострадавшего от этих двух циклонов, составила 2,2 млн человек. При этом производство зерна на юге континента в 2020 году сократилось по сравнению с 2018 годом на 7%.

Во многих районах Мозамбика до сих пор не восстановлена нормальная жизнь, и люди вынуждены ютиться во временных постройках. Экономические последствия этих двух циклонов продолжают ощущаться всеми затронутыми государствами на юге Африки.