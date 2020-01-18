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Власти Перми заявили, что занятие в школе с щитами и дубинками организовали с нарушениями

Начальник информационно-аналитического управления администрации города Наталья Шушпанова сообщила, что учителя ОБЖ и физкультуры самостоятельно внесли в отработку навыков защиты технические средства

ПЕРМЬ, 18 января. /ТАСС/. Занятие в школе бизнеса и предпринимательства №105 в Перми, где детей якобы учили разгонять митинги, было организовано с нарушениями, что недопустимо. Об этом в субботу сообщила начальник информационно-аналитического управления городской администрации Наталья Шушпанова на своей странице в Facebook.
 

В пятницу в интернете появилась видеозапись, на которой видно, как дети на школьной площадке отрабатывают приемы с дубинками и щитами.

"Оперативная проверка показала, что учебная ситуация на занятии 17 января была смоделирована с нарушениями: учителя ОБЖ и физкультуры самостоятельно внесли в отработку навыков защиты технические средства, что недопустимо на подобных занятиях", - написала она.

Как сообщила Шушпанова, в школе реализуются программы допрофессиональной полицейской подготовки. Дважды в год в рамках внеурочной деятельности в 6-7-х классах проводятся тактические игры на местности. Родители детей, занимающихся в кадетских классах, дают письменное согласие на проведение и участие ребенка в практических и теоретических занятиях, участие в тактических играх, занятиях по общей физической подготовке и рукопашному бою по программе основ военной подготовки в рамках дополнительного образования детей.

Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил создать межведомственную комиссию, куда войдут представители краевого министерства образования, городского департамента образования, совет родителей и уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова, для проведения всесторонней служебной проверки по данному инциденту. Также в школе №105 проанализируют программы дополнительного образования детей, а затем проверят учебные программы и в других школах города.

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РоссияПермский край
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