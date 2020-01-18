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В МИД РФ обсудили с членами Ассамблеи православия защиту христиан на Ближнем Востоке

Стороны также рассмотрели состояние и перспективы российско-греческих отношений

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко обсудил в субботу с депутатами парламента Греции, являющимися членами Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), положение христиан на Ближнем Востоке. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Подтвержден обоюдный настрой на защиту христианского наследия Ближневосточного региона", - информировали в дипведомстве.

Стороны также рассмотрели состояние и перспективы российско-греческих отношений, в том числе по парламентской линии.

МАП была создана в 1993 году по инициативе парламента Греции. Штаб-квартира МАП расположена в Афинах. На сегодняшний день ассамблея православия объединяет 27 государств, ее задачами являются координация законотворческой деятельности и содействие принятию национальными парламентами законов, способствующих распространению православных идей в обществе.

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ГрецияРоссия
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