Замыкание электропроводки стало причиной пожара в ТЦ во Владивостоке в сентябре 2019 года

ВЛАДИВОСТОК, 19 января. /ТАСС/. Короткое замыкание электропроводки стало причиной крупного пожара в торговом центре "Максим" во Владивостоке в сентябре 2019 года. К такому выводу пришли в Генпрокуратуре после проведенной проверки, сообщается на сайте управления Генпрокуратуры в Дальневосточном федеральном округе.

Из-за пожара в ТЦ "Максим" пострадало более 160 предпринимателей, арендовавших торговые площади. Магазины на верхних этажах здания пострадали от огня, на нижних - от воды в результате тушения.

"Установлено, что причиной возникновения стало короткое замыкание электропроводки в помещении склада одного из кафе. Его помещение вопреки закону не было оборудовано автоматической установкой пожаротушения", - сообщается на сайте управления Генпрокуратуры в ДФО.

Проверка показала, что должностные лица ГУ МЧС России по Приморскому краю не изучили вопрос соблюдения обязательных требований в заведении общественного питания. "По факту непринятия мер к выявлению, устранению отмеченных грубых нарушений по материалу прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело о халатности", - сообщается на сайте надзорного ведомства.

Руководство ГУ МЧС России по Приморскому краю усилило государственный контроль за исполнением законодательства о пожарной безопасности. Генеральная прокуратура совместно с прокуратурой края в первом полугодии 2020 года проведет соответствующие надзорные мероприятия в местах массового пребывания граждан, включая торговые и развлекательные центры.

ТЦ "Максим" - обособленно стоящее пятиэтажное здание с пристройкой, жилых домов и социальных объектов рядом нет. В торговом центре был расположен крупный магазин бытовой техники, а также небольшие магазины одежды, обуви, ювелирные салоны, магазины для детей. На момент пожара торговый центр был закрыт. В настоящее время решается вопрос о дальнейшей судьбе здания.