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В Сахалинской области отметили День снега

Всемирный День снега - это праздник зимних видов спорта, который ежегодно отмечается в предпоследнее воскресенье января
Описание
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС, архив

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 января. /ТАСС/. Сахалинский спортивно-туристический комплекс (СТК) "Горный воздух" вошел в тройку российских мест, где масштабно празднуется День снега. На склонах зимнего спортивного курорта прошли массовые бесплатные тренировки и заезды на беговелах с лыжами и сноубордах, сообщил ТАСС представитель Министерства спорта Сахалинской области.

Всемирный День снега - это праздник зимних видов спорта, который ежегодно отмечается в предпоследнее воскресенье января. Он появился в 2012 году по инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS). В Сахалинской области главным местом для проведения зимних спортивных мероприятий является горнолыжный курорт "Горный воздух". Вместе с "Горным воздухом" в тройку российских мест, где в этот день празднуется День снега, вошли санаторий "Белокуриха" в Алтайском крае и парк "Бобровый лог" в Красноярском крае.

"Празднование началось с официального открытия. Специально для этого дня была подготовлена насыщенная программа, ее главной частью стали массовые бесплатные тренировки и заезды на беговелах с лыжами и сноубордах, рассчитанные в основном на детей. Возраст участников начинается с двух лет", - сообщил собеседник агентства. Помимо заездов, для гостей "Горного воздуха" провели мастер-классы по катанию на горных лыжах и сноуборду от опытных инструкторов, а также разминки под музыку на открытом воздухе.

Ежегодно значительную часть всего туристического потока региона составляют именно посетители спортивного комплекса "Горный воздух". Общее количество туристов Сахалинской области в 2019 году превысило 300 тыс. человек из России и зарубежных стран. Из них более 60 тыс. отдали предпочтение горнолыжному курорту.

Первые горнолыжные трассы и лыжные трамплины были построены на территории курорта еще в 1930-е годы, когда Тоехара (Южно-Сахалинск) совместно с японским городом Саппоро выступил как город-кандидат на проведение зимних Олимпийских игр 1936 года; в следующие десятилетия комплекс несколько раз реконструировался, в 2016 году курорт "Горный воздух" стал территорией опережающего развития (ТОР). ТОР предоставляет специальный режим для инвесторов, который позволяет получать налоговые льготы. Реализация проектов в рамках ТОР направлена на создание в регионе международного всесезонного центра спорта и туризма. В этом году из бюджета региона планируется выделить на совершенствование ТОР на месте СТК "Горный воздух" и инфраструктуры комплекса 1,5 млрд рублей.

В феврале в регионе пройдет этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и слепых. Принято решение о проведении в Сахалинской области вторых зимних Международных спортивных игр "Дети Азии" в 2021 году. Также рассматривается возможность проведения на территории области первенства мира по горнолыжному спорту среди юниоров в 2024 году.

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