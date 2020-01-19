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СМИ: в Индии попытка впервые установить тигру протез лапы завершилась неудачно

Тигр Сахебрао начал срывать протез, когда пришел в себя после наркоза

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 января. /ТАСС/. Индийские медики предприняли попытку установить протез лапы тигру, однако уникальная операция завершилась неудачей - животное не приняло искусственную конечность. Об этом сообщила в воскресенье газета The Times of India.

По ее информации, операцию провела в субботу команда ветеринаров и ортопедов в клинике города Нагпур в штате Махараштра. Когда тигр по кличке Сахебрао пришел в себя после наркоза, он начал срывать протез, даже не попытавшись встать, и медикам пришлось демонтировать устройство.

При этом индийские медики не намерены отказываться от своей идеи. "Позже мы доработаем план [операции] после того, как свяжемся с экспертами по всему миру. Пока мы огорошены этой неудачной попыткой", - сказал газете известный ортопед Шушрут Бабхулкар, руководивший операцией.

Девятилетний тигр-самец Сахебрао потерял левую переднюю лапу в 2012 году, когда попал в капкан, установленный браконьерами в заповеднике Тадоба-Андхари в округе Чандрапур.

Ранее в Индии ветеринарам удавалось успешно установить протезы различным животным, в том числе слонам. Тем не менее, как указывает издание, до сих пор никто не пытался провести подобную операцию с тиграми.

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Индия
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