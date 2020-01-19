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Кадыров пригласил дочь Мохаммеда Али посетить Грозный

Ранее в сети появилось видео, где дочь боксера Рашида Али поблагодарила руководителя Чечни за увековечение памяти ее отца в названии одной из улиц Грозного

ГРОЗНЫЙ, 19 января. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил дочь Мохаммеда Али, одного из самых известных боксеров в мировой истории, посетить Грозный.

Ранее в сети появилось видео, где дочь боксера Рашида Али поблагодарила руководителя Чечни за увековечение памяти ее отца в названии одной из улиц Грозного. Женщина выразила уверенность, что отец гордился бы этой честью и был бы рад знать, что "его влияние и любовь ко всем людям поистине отозвались во всем мире". Она сказала, что хотела бы вместе с семьей посетить Россию.

"Ваш отец, Мохаммед Али, был и всегда будет величайшим боксером, глубоко почитаемым человеком, ставившим ценности Ислама превыше остальных. В Чеченской Республике его всегда будут помнить как легендарную личность современности. С большим удовольствием приглашаю вас посетить Грозный", - написал Кадыров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Проспект Кирова в Грозном переименован в 2016 году. Кадыров тогда назвал Мохаммеда Али своим кумиром и написал, что мечтал о приезде легендарного боксера в Грозный, чтобы пожать ему руку.

Мохаммед Али, на протяжении 32 лет страдавший от болезни Паркинсона, скончался 4 июня 2016 года на 75-м году жизни. За профессиональную карьеру он провел 61 бой, одержав 56 побед. Был олимпийским чемпионом 1960 года, в 1999 году Али был признан "спортсменом века".

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияСеверный КавказСКФОЧечня
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