Умер бывший участник команды КВН "Город Пятигорск" Тимур Гайдуков

ПЯТИГОРСК, 19 января. /ТАСС/. Экс-участник команды КВН "Город Пятигорск" Тимур Гайдуков умер в ночь на воскресенье после тяжелой и длительной болезни, сообщил ТАСС его друг Сергей Берлизов.

"Его не стало сегодня в час ночи, он болел с сентября прошлого года, это год и пять месяцев", - сказал Берлизов.

В сентябре 2018 года Гайдуков в своем аккаунте в Instagram сообщил, что ему поставлен диагноз - острый лимфобластный лейкоз. В его аккаунте был объявлен сбор средств на проведение лечения в Москве.

"Мы виделись после нового года, я зашел в палату и понял, что это - последний раз. Он читал интернет, присматривался к болезни и прислушивался к своему организму. И в светлый праздник Крещения - ушел. Спи, дружище, ты дал энергию позитива многим людям, делал их счастливыми. А все началось давным-давно - лицей в Иноземцево, КВН в Пятигорске. Твои личные проекты. Тимур Гайдуков. Тебе было всего 36", - написал на своей странице в Facebook друг Гайдукова Давид Мелик-Гусейнов.