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Словакия почтила память жителей двух сел, казненных нацистами 75 лет назад

Президент республики Зузана Чапутова призвала словаков не забывать о трагедии Второй мировой войны

ПРАГА, 19 января. /ТАСС/. Память казненных нацистами 75 лет назад жителей сел Кляк и Остры-Грунь почтили в воскресенье в Словакии. Основные мероприятия с участием президента республики Зузаны Чапутовой прошли в Банскобистрицком крае (Центральная Словакия), где расположены эти населенные пункты, сообщило Словацкое радио.

Чапутова призвала словаков не забывать о трагедии Второй мировой войны и бороться с любыми проявлениями неонацизма и неофашизма. Она также признала, что неонацистские идеи находят определенную поддержку у части словацкого общества. Между тем, по словам президента, заветы борцов-антифашистов являются одной из главных ценностей, на которых базируется демократическое словацкое государство.

В селах Кляк и Остры-Грунь 21 января 1945 годы гитлеровцы казнили 148 мирных жителей, преимущественно детей, стариков и женщин, за активную поддержку населением центральных районов страны антифашистского Словацкого национального восстания (29 августа 1944 года - 28 октября 1944 года). Этот день вошел в словацкие учебники истории как "кровавое воскресенье".

Теги
СловакияЧапутова, Зузана
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