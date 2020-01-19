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В Ванкувере начинаются слушания об экстрадиции финдиректора Huawei из Канады в США

ОТТАВА, 20 января. /ТАСС/. Слушания об экстрадиции в США финансового директора китайской компании Huawei ("Хуавэй") Мэн Ваньчжоу начнутся в понедельник в Верховном суде канадской провинции Британская Колумбия. Предсказать, как долго будет идти этот процесс, достаточно сложно даже опытным юристам, но, согласно статистике, шансы бизнес-леди на успех оцениваются как 100 к 1.

Мэн Ваньчжоу была задержана канадскими правоохранительными органами 1 декабря 2018 года в аэропорту Ванкувера во время пересадки на другой рейс по отдельному запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана, которых она пыталась избегать, предоставляя банкам недостоверные сведения. 11 декабря того же года суд выпустил ее под залог в размере 10 млн канадских долларов (7 млн долларов США), разрешив 47-летней Мэн Ваньчжоу проживать в ванкуверском доме ее мужа до окончательного решения об экстрадиции. По решению судьи, финдиректор Huawei должна находиться под круглосуточным наблюдением (она носит на ноге специальный браслет и за ней постоянно следят несколько охранников - прим. ТАСС), а ее перемещения по городу частично ограничены.

В США Huawei, ее дочерним структурам, а также финансовому директору Мэн Ваньчжоу обвинения предъявлены в общей сложности по 23 пунктам, включая промышленный шпионаж и нарушение антииранских санкций Вашингтона. По этим обвинениям в США ей грозит до 20 лет тюрьмы.

Подготовка к слушаниям

В течение 13 месяцев, что Мэн Ваньчжоу находилась в ожидании слушаний об экстрадиции, адвокаты предоставляли суду различные аргументы в ее защиту, а также просили им дать больше времени для изучения материалов дела. Но максимум, что удалось "выжать" команде юристов, - это добиться разрешения на переезд их клиентки из одного дома в Ванкувере, который принадлежит ее мужу, в другой, которым также владеет супруг топ-менеджера Huawei. Также они сумели "выторговать" более года на подготовку к решающим слушаниям.

В понедельник суд заслушает доводы защиты о соблюдении принципа так называемой "двойной наказуемости" в договоре об экстрадиции между США и Канадой, согласно которому совершенное деяние должно быть признано незаконным по праву двух стран. Адвокаты настаивают, что на момент подачи заявления об экстрадиции со стороны США у Канады не было санкций в отношении Ирана, поэтому Мэн Ванчжоу не может быть выдана США. Прокуратура же утверждает, что в данном случае речь идет о мошенничестве, а не о санкциях США против китайской компании и Ирана.

Согласно данным Министерства юстиции Канады, с 2008 года США в рамках двустороннего договора с Канадой отправили 798 запросов на экстрадицию, лишь восемь из них канадская сторона по итогам судебных слушаний отклонила. Таким образом, шансы Мэн Ваньчжоу на успех в этом деле составляют всего 1%.

Политический аспект

Ситуация с Мэн Ваньчжоу серьезно испортила отношения Канады и Китая. Пекин сразу после ее задержания в Ванкувере потребовал немедленно отпустить финдиректора Huawei, обвинив Оттаву в том, что та якобы пошла на такой шаг по требованию американских властей. Канадский МИД назвал задержание Мэн Ваньчжоу законным, подчеркнув, что исполнительная власть в Канаде не вмешивается в дела судебной власти, а ситуация с финдиректором Huawei развивается в соответствии с установленными нормами процесса удовлетворения запроса об экстрадиции.

Вскоре после этого власти КНР задержали в Пекине бывшего канадского дипломата, сотрудника НПО "Международная кризисная группа" Майкла Коврига, а затем сообщили о задержании канадского гражданина Майкла Спэйвора. Последний является главой международной неправительственной организацией Paektu Cultural Exchange ("Пэкту калчурал эксчейндж"), которая устраивает туристические поездки в КНДР и проводит в этой стране хоккейные матчи. Оба канадских гражданина обвиняются в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая, и в мае 2019 года Ковриг и Спэйвор были отправлены под арест.

Теперь уже Оттава заявила протест Пекину и потребовала немедленно отпустить своих граждан. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо даже заявил, что власти КНР используют незаконные задержания канадских граждан в качестве инструмента по достижению своих целей, в том числе и политических, как на внутренней, так и на международной арене.

На это в Пекине ответили, что обвинения китайских властей в адрес двух канадцев в шпионаже следует считать логичным и правомерным итогом соответствующего расследования. Кроме того, Китай призвал Канаду не вмешивать в это дело США и другие страны, к которым канадские власти обратились с просьбой помочь решить вопрос с неправомерным, по их мнению, задержанием канадских граждан.

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