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В Петербурге прошел исторический фестиваль, посвященный защитникам Ленинграда

Гостям фестиваля продемонстрировали сражение с танковыми дуэлями, рукопашными схватками, артиллерийскими залпами и сотнями солдат на поле боя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Военно-историческая реконструкция "За Ленинград! Красное Село!" состоялась в Петербурге в честь 76-й годовщины освобождения Ленинграда и Красного Села от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, сообщили организаторы фестиваля.

Организаторы смогли воссоздать военно-полевой лагерь зимы 1944 года, где гостям мероприятия рассказывали о победе под Ленинградом. Кроме того, действовала выставка танков, пушек и оружия Красной армии и вермахта. Для посетителей прошли мастер-классы от военно-исторических клубов, были исполнены песни военных лет, а на полевой кухне всех желающих угощали настоящей солдатской кашей.

В рамках фестиваля гостям также показали сражение с танковыми дуэлями, рукопашными схватками, артиллерийскими залпами и сотнями солдат на поле боя.

14 января 1944 года началась операция "Январский гром" - наступательная операция Красной армии Ленинградского фронта против немецкой армии, осаждавшей Ленинград. Уже 19 января две армии, прорвав немецкую линию обороны, встретились за Красным Селом, уничтожили фашистские осадные орудия и погнали врага дальше от города. 27 января стало окончательно ясно, что войска врага навсегда отброшены от Ленинграда, блокада была снята.

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