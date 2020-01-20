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СМИ: Mitsubishi Electric подверглась хакерской атаке

По данным газеты Asahi Shimbun, могли быть похищены закрытые сведения о контрактах компании в сфере обороны, электрификации и железнодорожной отрасли

ТОКИО, 20 января. /ТАСС/. Один из крупнейших японских производителей электрического и электротехнического оборудования компания Mitsubishi Electric подверглась мощной хакерской атаке. Об этом в понедельник сообщила общенациональная газета Asahi Shimbun.

Отмечается, что могли быть похищены закрытые сведения о контрактах компании в сфере обороны, электрификации и железнодорожной отрасли. Злоумышленники также могли получить доступ к личным данным сотрудников и руководства компании.

В настоящее время проводится внутреннее расследование.

По данным издания, к атаке на Mitsubishi Electric, в ходе которой был получен несанкционированный доступ к по крайней мере к 120 компьютерам и 40 серверам компании, могут быть причастные китайские хакерские группировки.

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