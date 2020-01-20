Первые 100 поездов перевезли по Крымскому мосту 85 тыс. пассажиров

Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить

Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить Вспоминаем все: от первого замысла до первой поездки

"Сто пассажирских поездов прошли по Крымскому мосту почти за месяц. Они перевезли на своих маршрутах 85 тыс. пассажиров. Пик пассажиропотока пришелся на 3 января: 2800 человек проехали под железнодорожной аркой", - говорится в сообщении.

Сотым по счету стал поезд, выполняющий рейс из Севастополя в Санкт-Петербург. Он пересек Керченский пролив 19 января в 23:10 по мск.

Со дня открытия железнодорожного движения ежесуточно по Крымскому мосту проходят от двух до четырех пассажирских составов дальнего следования "Таврия", которые соединяют города Крыма с Москвой, Санкт-Петербургом, Тверью, Рязанью, Мичуринском, Воронежем, Россошью, Ростовом-на-Дону, добавили в инфоцентре. "Интенсивность движения по мосту будет увеличиваться с поэтапным расширением географии круглогодичных и сезонных маршрутов компанией-перевозчиком", - отмечается в сообщении.

Также в инфоцентре уточнили, что железная дорога эксплуатируется в штатном режиме. "На мосту работают системы автоматики, которые коммуницируют с постом управления (электрической централизации) на керченском берегу. Дежурные на посту в режиме реального времени следят за графиком движения составов, корректируют их скорость и межпоездной интервал. Параллельно ведется технический надзор за состоянием опор и пролетных строений, в том числе с помощью приборов и датчиков. Вся информация поступает в Центр управления производством на таманском берегу", - сообщили в инфоцентре.