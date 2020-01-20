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В Минске задержан подозреваемый в осквернении памятника Пушкину

Речь идет о юристе Филиппе Шаврове

МИНСК, 20 января. /ТАСС/. Минская милиция задержала оппозиционера Филиппа Шаврова, подозреваемого в осквернении памятника поэту Александру Пушкину. Об этом сообщил в понедельник один из лидеров белорусской оппозиции Павел Северинец.

"Молодофронтовца (незарегистрированная организация "Молодой фронт" - прим. ТАСС), юриста Филиппа Шаврова задержали по уголовному делу. Говорят, что "за Пушкина" и политические граффити "Свободу политзаключенным". Он (Шавров) успел позвонить друзьям, больше с ним связи не было, сейчас парень на Окрестина (центр изоляции правонарушителей)", - написал Северинец на своей странице в Facebook.

В правоохранительных органах пока не комментируют факт задержания подозреваемого в вандализме в отношении памятника Пушкина.

В Минске неизвестные раскрасили красной краской памятник Пушкину, установленный в сквере возле гостиницы "Беларусь". Российские дипломаты выразили недоумение актом вандализма в отношении памятника поэту.

Памятник Пушкину в Минске установили 10 июля 1999 года со случаю 200-летия со дня рождения поэта. Такой подарок Минску сделала мэрия Москвы.

Теги
БелоруссияРоссияПушкин, Александр Сергеевич
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