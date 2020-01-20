СМИ: на юго-восток Австралии обрушился крупный град

По его данным, в Канберре град повредил лобовые стекла автомобилей и мансардные окна. В штате Виктория было объявлено штормовое предупреждение из-за грозы, в западном штате Квинсленд также ожидается град.

Отмечается, что с воскресенья в Государственную службу Австралии по чрезвычайным ситуациям поступило около 1,5 тыс. вызовов, более 1 тыс. из них были связаны с повреждением зданий.

В середине октября 2019 года на восточном побережье Австралии начались масштабные лесные пожары, в результате которых погибли 26 человек, в том числе пятеро пожарных, уничтожено более 8,5 млн га леса, порядка 3 тыс. жилых домов и более 6 тыс. административных и хозяйственных построек. Огнем были охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье.

На прошлой неделе в Австралии начались дожди. По словам пожарных, они не потушат огонь полностью, но помогут взять пламя под контроль.