"Бессмертный полк России" начал конкурс для детей по истории Великой Отечественной войны

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Движение "Бессмертный полк России" открыло регистрацию для участия в конкурсе исследовательских работ школьников "Правнуки победителей - 2020". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба движения.

"В этом году конкурс приобретает статус международного: участниками могут стать ребята из России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья в возрасте от 11 до 18 лет. Регистрация доступна на сайте: www.pravnuki-pobediteley.ru", - говорится в сообщении.

Как уточнили организаторы, проект направлен на сохранение в семьях памяти об участниках Великой Отечественной войны, обеспечение преемственности поколений и развитие навыков работы с архивными материалами.

"Основной тезис проекта - "От истории семьи - к истории страны". Благодаря конкурсу школьники со всей страны смогут лучше узнать фронтовую историю своей семьи и научиться работать с архивами, а также познакомиться с потомками однополчан своих родственников, прошедших Великую Отечественную войну. Он позволяет детям и их родителям вместе окунуться в прошлое и не забыть те суровые годы, в которые жили их предки", - отмечается в пресс-релизе.

По данным пресс-службы, заявки принимаются до 15 марта. "Участникам необходимо исследовать трудовой или боевой путь ветерана и написать сочинение-рассуждение по предложенным вопросам. Для этого ребята должны изучить открытые архивы Министерства обороны России, газеты и журналы военного времени, а также письма, документы, фотографии, сохранившиеся в семье. Победители будут приглашены в Москву и 9 мая пройдут в шествии "Бессмертного полка" на Красной площади", - пояснили организаторы.

Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения РФ, движения "Волонтеры Победы" и Поискового движения России, Центрального музея Великой Отечественной войны.