В Перми 20 домов остаются без воды и тепла из-за прорыва трубопровода в мини-отеле

ПЕРМЬ, 20 января. /ТАСС/. Жильцы 20 домов в Индустриальном районе Перми, где в ночь на понедельник в мини-отеле прорвало трубопровод и погибли люди, остаются без горячей воды и отопления. Об этом в понедельник сообщает Управляющая компания (УК) "Профи-дом" в своем официальном сообществе в "Вконтакте" .

"В результате аварии в настоящее время без горячей воды и отопления остаются собственники 20 домов, ведутся ремонтные работы", - отмечается в сообщении.

Число жителей, оставшихся без тепла и горячей воды, не уточняется. По данным УК, прорыв образовался на участке транзитной трубы 1962 года постройки. Долгое время тепловая централь была бесхозной, а в декабре 2019 года ее передали в управление "Пермской сетевой компании".

Ночью 20 января в пермском мини-отеле "Карамель", расположенном в Индустриальном районе Перми в подвале жилого пятиэтажного дома 1965 года постройки, из-за прорыва трубопровода с горячей водой было затоплено помещение. В результате погибли пять человек, среди них ребенок, все они жители Пермского края. Еще шестеро пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.

Пермское управление СКР возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", позже оно было передано в центральный аппарат ведомства. Прокуратура региона проверяет качество подготовки тепловых сетей и жилого дома к отопительному периоду, а также соблюдение правил организации и размещения граждан в мини-отеле.

Власти Пермского края планируют оказать помощь семьям погибших и пострадавших. Дом в настоящее время отключен от электричества и тепла. В компании "Профи-дом" ТАСС подтвердили, что здание находится в их управлении. В документах, размещенных на сайте обслуживающей организации, говорится о необходимости полной замены системы отопления.