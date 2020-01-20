Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и еще шести регионах ЦФО из-за ветра

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в связи с сильным ветром в Москве и еще шести регионах Центрального федерального округа (ЦФО). В столице сильный ветер ожидается до утра 22 января.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что в Калужской, Костромской, Московской и Рязанской областях сильный ветер прогнозируется до среды, 22 января, в Тульской и Ярославской областях - до вторника. В столице сильный ветер будет до 11:00 среды.