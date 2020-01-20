Следствие не планирует арестовывать бизнесмена Аравского из "лондонского списка" Титова

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Генпрокуратура не будет настаивать на аресте при въезде в Россию фигуранта "лондонского списка" уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова Александра Аравского, следствие также не планирует ходатайствовать о его аресте. Как сообщили ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена, об этом заявил первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман в письме на имя Титова.

"По информации следственного органа, избрание Александру Аравскому меры пресечения в виде заключения под стражу не планируется, в связи с чем препятствий его возвращению не имеется", - цитирует пресс-служба письмо Буксмана.

В 2003-2018 годах колхоз "Племенное", возглавляемый Аравским, был крупным, успешным сельхозпредприятием Смоленской области, регулярно получал государственные субсидии, отчитывался за них, выполнял целевые показатели. В 2018 году в колхозе заметили неверные кадастровые номера земельных участков, на которые выделялись субсидии, и попросили власти исправить ошибку. Тогда же Аравский уехал в Израиль на лечение. Спустя два месяца было возбуждено уголовное дело, а работа предприятия остановилась. Аравский был объявлен в розыск, хотя он не скрывался и обозначил следствию свое местонахождение. В обращении к Титову он сообщал, что вернул якобы незаконно полученные колхозом субсидии еще до предъявления обвинения.

Аравский стал 55-м бизнесменом в "лондонском списке" Титова. Сейчас он находится в Израиле, готов добровольно явиться в следственные органы РФ для непредвзятого объективного расследования. За два года 13 человек из списка вернулись в Россию. В отношении шести предпринимателей уголовные дела прекращены в связи с отсутствием состава преступления.