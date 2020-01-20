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Инновации в медицине и борьбу с онкоболезнями обсудят на форуме "Здоровое общество" в Сочи

Также на площадке пройдут дискуссии, посвященные борьбе с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми и другими социально значимыми заболеваниями

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, финансирование системы здравоохранения, а также демография и антимикробная резистентность станут основными темами дискуссий на форуме "Здоровое общество" в рамках программы Российского инвестиционного форума, который пройдет в Сочи 12-14 февраля. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба фонда "Росконгресс", который является организатором проекта.

"Развитие системы здравоохранения <...> является одним из основных условий развития государства и определяющим фактором благосостояния населения. <...> Деловая повестка форума "Здоровое общество" в этом году охватывает основные вопросы отрасли, от решения которых зависит будущее здравоохранения нашей страны", - цитирует пресс-служба главу Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) Наталью Стадченко.

В деловой программе отдельная сессия будет посвящена демографии - "Демографические перспективы России до 2045 года", участники которой рассмотрят проблему сокращения рождаемости в стране. В частности, специалисты попробую ответить на вопрос, какие новые модели здравоохранения смогут переориентировать общество к осознанному стремлению вести здоровый образ жизни и бережно относиться к своему репродуктивному здоровью.

На треках "Искусственный интеллект в медицине: не навреди", "Биохакинг: эволюция личности или дань моде?" и "Информационная безопасность в социальных сетях: как защитить здоровье граждан?" планируется затронуть темы современных технологий и инновационных решений в здравоохранении.

Также на площадке пройдут дискуссии, посвященные борьбе с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими социально значимыми заболеваниями. Отдельное внимание будет уделено вопросам финансирования здравоохранения, лекарственному обеспечению, антимикробной резистентности и здоровому образу жизни.

"Президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию особо подчеркнул необходимость развития отрасли здравоохранения. <...> Форум является площадкой построения экспертного диалога с целью поиска оптимальных решений для исполнения задач, поставленных президентом", - цитирует пресс-служба советника главы государства Антона Кобякова.

О форуме

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 12-14 февраля, дискуссии в рамках программы сосредоточатся на трех направлениях - "Инвестиции в регионы: цели, задачи, инструменты ", "Цифровая трансформация экономики. Практические результаты " и "Человеческий капитал - основа для будущего лидерства". Также в первый день мероприятия состоится форум "Здоровое общество" и День молодежного предпринимательства. Организатором Российского инвестиционного форума выступает фонд "Росконгресс".

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