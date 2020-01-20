В Якутске начался архитектурный хакатон для реконструкции Дома дружбы народов

ЯКУТСК, 20 января. /ТАСС/. Участники архитектурного хакатона "Новая жизнь домов культуры" в Якутске в течение пяти дней создадут концепцию веб-сайта, мобильного приложения и эскизный проект реконструкции Дома дружбы народов (ДДН) им. А. Е. Кулаковского. Об этом сообщила ТАСС в понедельник архитектор Дарья Наугольнова.

"В хакатоне [интеллектуальной игре] участвует 18 человек, которые разделяются на две общие группы. Одна группа занимается реконструкцией ДДН, вторая - изучением системы домов культуры по всей республике, которых насчитывается примерно 500. Внутри этих двух команд из девяти человек есть также три подгруппы по трое участников. Они займутся архитектурой, функционированием и созданием веб-сайта и приложения", - сказала Наугольнова.

По ее словам, на данный момент неизвестно, будут ли в итоге выделены средства для реконструкции ДДН после подведения итогов. "Мы не можем сейчас говорить конкретные цифры, учитывая также то, что хакатон продлится всего пять дней, мы сейчас стараемся минимальными средствами добиться максимального эффекта", - добавила Наугольнова.

"Мы делаем такой проект, чтобы здание спустя 30 или 40 лет было по-прежнему эффективным и актуальным. Внешний фасад интересует как раз нас в меньшей степени, нас интересует: эффективность использования пространства, расписание, количество фестивалей, коллективов", - отметила архитектор. Помимо того, организаторы планируют создать сайт на основании проведенного анализа домов культуры по всей республике, который сможет прояснить специфику зданий, где возможно создание туристического или культурного центра.

Организаторами мероприятия являются управление архитектуры и градостроительства при главе Якутии и центр компетенций по вопросам городской среды LETO. Команда-победитель станет обладателем путевки в Нидерланды с посещением Амстердамской академии архитектуры.