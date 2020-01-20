В Волгограде обследовали спортшколу, на состояние которой Исинбаева жаловалась президенту

ВОЛГОГРАД, 20 января. /ТАСС/. Власти Волгограда завершили обследование обветшалой спортшколы, на состояние которой двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева осенью прошлого года пожаловалась президенту. Критических нарушений, которые могли бы привести к разрушению здания, выявлено не было, на основе заключения будет разработана проектно-сметная документация по реконструкции школы, сообщили ТАСС в понедельник в мэрии Волгограда.

Владимир Путин 10 октября 2019 года провел в Нижнем Новгороде заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике, член Международного олимпийского комитета Елена Исинбаева обратилась к президенту с просьбой помочь в ремонте спортивной школы, где она делала первые шаги в спорте и где сейчас тренируется ее дочь.

"В Волгограде стартовал предварительный этап работ по реконструкции спортшколы №1 по легкой атлетике. В рамках подготовки к реконструкции здания спортшколы завершено обследование всех конструктивных элементов объекта. Работы проводило муниципальное унитарное предприятие (МУП) "Центральное межрайонное бюро технической инвентаризации", специалистами подготовлено техническое заключение о состоянии объекта. На основе этого заключения будет разработана проектно-сметная документация по реконструкции здания", - сказал ТАСС представитель администрации Волгограда.

Он уточнил, что комплексное обследование не выявило критических нарушений, которые могли бы привести к разрушению здания, однако показало, что объекту требуется реконструкция.

Спортивная школа №1 по легкой атлетике появилась в Ворошиловском районе Волгограда в 1975 году и представляет собой отдельно стоящее трехэтажное здание. По данным пресс-службы городской администрации, в школе никогда не проводился капитальный ремонт. Сейчас в школе занимаются 252 юных спортсмена.