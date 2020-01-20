Росимущество выставит на торги предметы церковного обихода со скидкой в 90%

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 января. /ТАСС/. Предметы церковного обихода на сумму более 470 тыс. рублей выставили на торги в Ростовской области. Как сообщили ТАСС в территориальном управлении Росимущества, сейчас готовится аукцион со снижением минус 90% в связи с отсутствием заявок.

Данная история получила резонанс, так как по данным ряда СМИ, предметы церковного обихода, которые не получится продать, по правилам аукциона будут уничтожены. Как уточнили ТАСС в пресс-службе главы Донской митрополии, данные предметы не имеет отношения к Русской православной церкви (РПЦ).

"На торги выставлено обращенное в собственность государства имущество (предметы церковного обихода) по цене на 60% ниже начальной стоимости. Общая стоимость лотов имущества, среди которых иконы в ассортименте 135 шт., кресты с цепью 33 шт., панагия 15 шт., скульптуры, сувениры и пр., составила 474 тыс. 24 рублей", - говорится в сообщении территориального управления. Как уточнил ТАСС представитель территориального управления Росимущества, "на сегодняшний момент аукцион в отношении 60% завершен в связи с отсутствием заявок, готовится аукцион со снижением минус 90%". Собеседник агентства отметил, что торги с таким сильным снижением цены "ни разу не приводили к отсутствию спроса".

Отмечается, что аукцион состоится 23 января 2020 года в 10:00 мск. Заявки на участие в аукционе принимаются до 20 января.

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский, продажа указанных объектов не имеет отношения к Русской православной церкви (РПЦ). "Росимущество никогда никого не ставит в известность, какую контрабанду на границе забирают. Это сугубо профессиональное дело. Ни Русскую православную церковь, ни иные общественные и религиозные организации в это не посвящают. Я думаю, что это контрафакт, судя по тому, что это за объекты, контрафакт, который ввозили тайно через границу, это новодел, в большинстве своем ширпотреб... Никакого отношения к древнейшим храмовым памятникам это не имеет", - подчеркнул он.

Комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что в случае отсутствия покупателей, предметы будут уничтожены, Петровский подчеркнул, что существуют вышестоящие предписанию о торгах конституционные и федеральные нормы, которые предполагают защиту культурных ценностей, если таковые имеются. Согласно этим законам объекты не могут быть уничтожены, даже если это предписывает маленький пункт положения о торгах, отметил собеседник ТАСС.