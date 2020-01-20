В центре Краснодара установили отреставрированный памятник Ленину

КРАСНОДАР, 20 января. /ТАСС/. Памятник "Ленин говорит с матросом" в Краснодаре отреставрировали впервые почти за 60 лет и установили скульптуру в центральной части города, перенеся ее с территории завода, где он находился ранее. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации города в понедельник.

Скульптурна "В. И. Ленин говорит с матросом" была отлита из сплава бронзы, алюминия и олова в середине 50-х годов, памятник был установлен на территории Масложирокомбината в Краснодаре. С тех пор его ни разу не реставрировали ввиду отсутствия на это денежных средств. В 2019 году власти Краснодара договорились с руководством Масложирокомбината о передаче скульптуры городу.

"Обновленный памятник "Ленин говорит с матросом" установили в центре Краснодара. Его разместили 20 января в сквере на пересечении улиц им. Ленина и им. Суворова. Это первая реставрация памятника со времени изготовления - за почти 60 лет", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным главы Центрального округа Краснодара Елены Маловой, перенос скульптуры в центральную часть города положительно скажется на интересе к ней жителей и гостей.