Ученый объяснил, почему теплая зима в Петербурге не связана напрямую с изменением климата

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Нынешнюю аномально теплую зиму в Санкт-Петербурге, где за январь зафиксировали четыре температурных рекорда, нельзя напрямую связывать с глобальным потеплением. Об этом журналистам в петербургском пресс-центре ТАСС в понедельник рассказал директор Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова Росгидромета Владимир Катцов.

По данным синоптиков, 19 января в Санкт-Петербурге обновился суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Теперь для этого дня он составляет плюс 4,7 градуса, что на 0,6 градуса выше достижения 1898 года. Еще два температурных рекорда подряд было зафиксировано в городе в середине января. 15 января столбик термометра зафиксировал значение плюс 7,6 градуса, на 2,1 градуса превысив прежний экстремум 1975 года, а в ночь на 16 января волна тепла прогрела воздух до плюс 8,1 градуса - был перекрыт исторический максимум для этого дня, зафиксированный также в 1975 году - 5,4 градуса тепла.

"Когда мы говорим об экстремальных или аномальных погодных явлениях, непосредственно каждое из них мы не можем связывать с изменением климата, потому что изменение климата - это изменение статистики погоды, а не единичные явления, которые могут случаться при любом климате, изменяющемся и неизменяющемся. Когда статистика таких явлений усугубляется, мы можем говорить об изменении климата. Поэтому отдельно взятое явление - вот эта теплая зима 2020 года или конца 2019 года - так прямо сказать, что это [из-за потепления], нельзя. В других местах есть морозы, в других местах есть очень много снега ", - сказал Катцов на пресс-конференции, приуроченной к отмечаемому в понедельник 100-летию со дня рождения одного из авторов концепции глобального потепления академика Михаила Будыко.

Глава обсерватории также привел пример февраля 2012 года, когда Европа - от Скандинавии до Черного моря - была скована льдами. "Та экстремальная погода - это не было контраргументом против глобального потепления, - отметил Катцов. - Только когда мы видим всю объективную картину, когда мы смотрим на глобус, когда мы анализируем данные с помощью хорошо проверенных надежных статистических методов, тогда мы можем делать выводы о том, что происходит", - добавил он.