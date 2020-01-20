Узбекистан присоединился к международному движению WorldSkills

ТАШКЕНТ, 20 января. /ТАСС/. Узбекистан стал 83-м членом движения WorldSkills International. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства занятости и трудовых отношений республики.

"Совет директоров WorldSkills International 17 января одобрил заявку Узбекистана на вступление в движение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что национальным оператором WorldSkills Uzbekistan является Ассоциация развития и популяризации рабочих профессий, которая была учреждена министерством совместно с рядом ведомств.

Власти Узбекистана рассчитывают, что это откроет для страны новые возможности для повышения уровня занятости молодежи.

В декабре 2019 года в Ташкенте прошел первый открытый чемпионат Узбекистана по рабочим профессиям среди молодежи от 18 до 25 лет. Участники соревновались в 10 компетенциях, включая поварское, сантехническое, электромонтажное дело, технологии моды, ресторанный сервис, парикмахерское искусство, администрирование отеля и другие. В чемпионате принимали участие специалисты из Ташкента, Бухары, Самарканда и Шахрисабза, а также сборные команды Татарстана и Казахстана, участники из Нижнего Новгорода и Москвы.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру.