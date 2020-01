Прокуратура Брянска проверит бар, где подают кальян с плавающими в колбе живыми черепахами

СМИ Брянской области, в частности, интернет-издание "Новости Брянска" в понедельник сообщило, что в заведении "Bar with no name" одному из посетителей подали кальян, в колбе которого плавали несколько черепах.

"По публикациям в СМИ будет проведена проверка заведения на предмет законности использования животных в указанных целях", - сказал собеседник агентства.

По данным администрации кафе, опубликованным на станице в социальной сети Instagram, сосуд, в котором находились черепахи, и колба, через которую проходит дым, "никак не пересекаются", и потому это безвредно для животных. "Мы не имеем практику делать такого рода кальяны, и это был единичный случай по спецзаказу нашего постоянного гостя", - говорится в сообщении.