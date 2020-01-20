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Роспотребнадзор открыл горячую линию о качестве и безопасности молочных продуктов

Обращения потребителей будут приниматься в период с 21 января по 4 февраля

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор запускает горячую линию по вопросам качества и безопасности молочной продукции. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В рамках проводимой горячей линии можно будет проконсультироваться также по вопросам оформления претензий в адрес продавца", - отмечается в сообщении Роспотребнадзора.

Обращения потребителей будут приниматься в период с 21 января по 4 февраля. Телефоны, по которым проводятся консультации в рамках тематической горячей линии, и адреса консультационных пунктов размещены на официальных сайтах территориальных органов и подведомственных организаций Роспотребнадзора.

Доля фальсифицированной молочной продукции на российском рынке по итогам 2019 года сократилась на 4 процентных пункта, до 17% по сравнению с прошлым годом, сообщал ранее руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

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