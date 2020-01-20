Картины южноосетинского художника Владимира Гобозова представили в Мосгордуме

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Выставка картин "Зеркальное прикосновение" заслуженного художника Южной Осетии Владимира Гобозова, приуроченная к 60-летию автора, открылась в Московской городской думе, передает корреспондент ТАСС.

На церемонии открытия председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сказал, что подобные экспозиции всегда востребованы в столичном парламенте. "На выставке "Зеркальное прикосновение" заслуженного художника Южной Осетии Владимира Гобозова можно увидеть душу осетинского народа. Картины дают возможность познакомиться с внутренним миром автора, с сюжетами кавказской жизни, переплетающимися с традициями мирового искусства", - отметил Шапошников.

Сам художник рассказал ТАСС, что все персонажи у него выдуманные, образ героев собирательный, и все сюжеты для своих работ он берет из впечатлений молодых лет. "Я пытаюсь перенести сюжеты из жизни на полотно. Например, если посмотреть картину "В гамаке" - там лежит человек в гамаке, читает книгу, рядом стоит кувшин с вином. Этот сюжет взят из моего студенчества, когда я приезжал в деревню, натягивал гамак, брал интересную книжку, попивал вино, спал, потом опять читал. Вот это мне нравилось", - сказал Гобозов.

Российские искусствоведы назвали жанр, в котором работает художник - "стилизованный фигуратив с элементами реализма". Основная палитра цветов, используемых в картинах - все оттенки желтого и синего. А сам художник определил для себя, что на него сильно повлияло творчество средневекового немецкого живописца, гравера и графика Альбрехта Дюрера.

Президент республики Южной Осетии Анатолий Бибилов осматривая выставку, отметил, что Посольство Южной Осетии в РФ делает важные шаги по узнаваемости южноосетинской культуры, по сплочению братского союза". "Такие культурные проекты очень важны в плане интеграционных процессов, которые происходят между Россией и Республикой Южная Осетия", - добавил он.

Владимир Гобозов - член Международной федерации художников (UNESCO), лауреат международных выставок и кавалер почетной медали Медичи. Работы Гобозова есть в музеях и частных коллекциях Барселоны, Валенсии, Мадрида, Флоренции, Милана и Лондона.