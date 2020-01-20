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Пять спортивных площадок построят в Нальчике в 2020 году

Там будут воркаут-зоны и детские спортивно-оздоровительные комплексы

НАЛЬЧИК, 20 января. /ТАСС/. Спортивные площадки с зоной для воркаута и детскими комплексами построят в Нальчике в 2020 году по нацпроекту "Демография", сообщила ТАСС в понедельник руководитель пресс-службы администрации города Залина Кокова.

"В рамках федерального проекта "Демография" в Нальчике по пяти адресам в разных районах построят спортивные площадки. Там будут воркаут-зона и детский спортивно-оздоровительный комплекс, который имеет универсальное поле для игр в мини-футбол, волейбол, баскетбол, скамью для пресса, турники, гимнастические брусья, шведскую стенку, качели. Такие в прошлом году появились уже в Хасанье, Кенже и Белой речке (пригороды Нальчика - прим. ТАСС)", - рассказала Кокова.

Спортивные площадки занимают площадь 800 кв. м и разработаны для всех возрастных групп, тренажеры рассчитаны на упражнения для всех групп мышц.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Теги
РоссияСКФОКабардино-Балкария
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