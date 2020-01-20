Путин поручил внести предложения по улучшению адаптации и интеграции мигрантов

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству России представить до 1 октября предложения, направленные на улучшение адаптации и интеграции мигрантов. Соответствующее поручение содержится в списке поручений, данных главой государства по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям и опубликованных в понедельник на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и представить предложения по повышению эффективности реализации в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях мероприятий по социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов", - говорится в документе.

Кроме того, премьер-министру России Михаилу Мишустину и руководителям субъектов РФ поручено до 1 августа представить предложения "по совершенствованию системы подготовки в профессиональных образовательных организациях педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, в области преподавания языков народов Российской Федерации и литературного чтения на этих языках".

Это первый перечень поручений президента РФ, которые даны в том числе новому председателю правительства.