В МЧС заявили, что онкоцентр Блохина находится в нормальном противопожарном состоянии

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Корпуса и помещения Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина находятся в удовлетворительном противопожарном состоянии, вопрос о приостановке его деятельности не стоит. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве.

В понедельник телеграм-канал Mash сообщил, что онкоцентр Блохина признали пожароопасным, так как в ходе проверок МЧС были выявлены серьезны нарушения требования пожарной безопасности.

"Внеплановая проверка центра им. Н.Н. Блохина проведена в декабре 2019 года с предварительным уведомлением администрации. По ее результатам было установлено, что основная часть нарушений во всех лечебных и иных корпусах, где размещаются люди, устранена. Все системы противопожарной защиты находятся в работоспособном состоянии. Вопрос о приостановке деятельности с учетом противопожарного состояния объекта не рассматривается", - сказал представитель ГУ МЧС.

По его словам, следующая внеплановая проверка намечена на октябрь 2020 года. В ГУ МЧС отметили, что в ноябре 2019 года в онкоцентре проводились пожарно-тактические учения. "Они подтвердили готовность персонала к действиям в случае возникновения нештатной ситуации", - сказал собеседник агентства.

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