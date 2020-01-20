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Глава Башкирии раскритиковал поставки мяса из Бразилии в школьные столовые

На оперативном совещании в правительстве региона Радий Хабиров поручил исправить ситуацию

УФА, 20 января. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров подверг критике руководство районных администраций за отсутствие в школьных столовых мяса местных производителей и закупки продукции из Бразилии. На оперативном совещании в правительстве региона он поручил исправить ситуацию, пригрозив кадровыми решениями.

"В Кушнаренковском и Уфимском районах ноль процентов [мяса в школьные столовые] поступает из республики. По Кушнаренковскому району <…> блоки мясные замороженные - для производства использовался белок говяжий, коллагеновый, а также говядина бескостная замороженная, страна происхождения - Бразилия. Я об этом много раз должен говорить? Я буду ставить вопрос о вашем соответствии. Уфимский район, тоже обратите внимание", - сказал Хабиров, обращаясь к главам администраций по конференц-связи.

Он также поручил контрольному управлению повторно проверить эти случаи и потребовал "навести порядок" в сфере школьного питания.

Шестнадцатого января Хабиров поручил перейти на бесплатное горячее питание для учеников младших классов в тех школах региона, где есть техническая возможность, завершив переход до 2023 года. Он также напомнил, что Башкирии является одним из лидеров по организации питания в учреждениях образования.

Теги
РоссияБашкортостанХабиров, Радий Фаритович
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