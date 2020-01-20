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Крупнейший вуз Северного Кавказа запустит школу искусственного интеллекта для детей

Обучаться в ней смогут ученики 8-11 классов

СТАВРОПОЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет, который является крупнейшим вузом округа, запустит пилотную детскую образовательную программу "Школа искусственного интеллекта". Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе вуза.

"Образовательный центр СКФУ "Виртуальные миры" с 1 февраля запускает уникальную образовательную программу - "Школу искусственного интеллекта". Обучаться в ней смогут ученики 8-11 классов. Занятия будут проходить раз в неделю на базе центра. Вести их будут преподаватели вуза", - говорится в сообщении.

Программа первого набора школы будет длиться четыре месяца. Школьников познакомят с функционированием нейросетей, искусственного интеллекта. Преподаватели расскажут детям о машинном обучении, языках программирования.

"Для нас это пилотный проект. Мы открываем новую образовательную программу по просьбе школьников. Им интересно все новое, передовое, а искусственный интеллект и машинное обучение сейчас у всех на слуху. Специалисты в этой области очень востребованы и в России, и за рубежом. Это еще больше подстегивает интерес ребят", - приводит пресс-служба слова доцента кафедры информационных систем и технологий СКФУ Елена Новикова.

В вузе отмечают, что после завершения пилотного курса школы в вузе откроют более длительную программу. В новом учебном году в СКФУ запустят двухгодичную Школу искусственного интеллекта, где дети смогут углубленно изучать это направление и разработают собственные проекты.

Северо-Кавказский федеральный университет был образован в 2012 году на базе трех крупнейших вузов Ставрополья. Ранее в СКФУ сообщили, что с 2020 года вуз начнет расширять кластер образовательных программ, развивающих компетенции в области искусственного интеллекта. В частности, три института проведут набор на новые программы профессиональной переподготовки в этой сфере.

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