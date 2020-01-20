Поисковики нашли под Псковом массовое захоронение мирных граждан, погибших в годы войны

ПСКОВ, 20 января. /ТАСС/. Поисковики обнаружили на территории Пыталовского района Псковской области останки десяти мирных жителей, которые погибли в годы Великой Отечественной войны от рук немецко-фашистских захватчиков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

"Останки десяти мирных жителей, уничтоженных фашистами в годы Великой Отечественной войны, обнаружил поисковый отряд "Поиск-97" в Пыталовском районе. <...> Кроме того, на месте захоронения найдено большое количество шрапнели, что только подтверждает версию насильственной смерти людей", - цитирует пресс-служба слова командира отряда "Поиск-97" Дмитрия Ершова.

Поисковики изначально вели поиск захоронения двух бойцов Красной Армии, на возможное место погребения одного из них, у заброшенной деревни Каменка, указал лесник, в могиле были обнаружены останки советского бойца, по предположениям поисковиков, это молодой связист, погибший в 1944 году. "После извлечения останков бойца земляная стена раскопа осыпалась, обнажив массовое захоронение мирных граждан. Останки и найденные с ними предметы говорят, что в числе прочих здесь были погребены мать с младенцем и несколько подростков", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сейчас обнаруженные останки извлечены и хранятся в Храме Святых Мучеников Бориса и Глеба в деревне Вышгородок Пыталовского района. "После того, как в отношении найденных останков бойца и десяти мирных жителей проведут экспертизы и необходимые следственные действия, они будут перезахоронены, согласно военной и православной традиции", - отмечается в сообщении.

Поисковый отряд намерен продолжить раскопки в районе деревни Каменка в рамках проекта "Без срока давности".

Примерно в 15 км от деревни Каменка в годы Великой Отечественной войны шли серьезные бои - там проходила железная дорога, по которой немецкие войска снабжали свою армию боеприпасами и продовольствием. Дорогу построили военнопленные из концлагеря, который находился в деревне Гавры, расположенной неподалеку. Оборону вели 281-й минометный полк и 245-я стрелковая дивизия. После Псково-Островской операции по этой местности, через Пушкинские горы и Красногородск, советская армия гнала врага в сторону границы.