{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Омбудсмен Приангарья заявил, что региону не хватает около 2 млрд рублей на выплаты врачам

Виктор Игнатенко также считает, что дефицит бюджета в области здравоохранения составляет около 5 млрд рублей

ТАСС, 21 января. Более 2 млрд рублей не хватает властям Иркутской области, чтобы полностью выплатить зарплату медикам региона, сообщается во вторник на сайте омбудсмена Приангарья Виктора Игнатенко.

В октябре 2019 года депутаты заксобрания Иркутской области требовали от правительства региона привести размер зарплат для медиков в соответствие с показателями, заложенными в майских указах президента РФ. Серьезное несоответствие указам президента РФ реальных зарплат медиков региона показали результаты исследования. Согласно указу № 597, подписанному президентом РФ в мае 2012 года, к 2018 году зарплата младшего и среднего медицинского персонала должна составлять 100%, а для работников, имеющих высшее медицинское образование - 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе.

"На выплату установленного в области повышенного районного коэффициента для работников здравоохранения требуется дополнительно около 2 млрд рублей, которые в бюджете не предусмотрены. Эта цифра подтверждается расчетами как Минздрава области, так и областной контрольно-счетной палаты", - говорится в сообщении.

Также в областном бюджете не заложены 260 млн рублей на оплату труда в сфере здравоохранения в 2020 году, рост которой подразумевается в связи с увеличением прогнозного значения среднемесячного дохода, и еще 18,7 млн рублей требуется с учетом запланированного увеличения минимального размера оплаты труда с 1 января 2020 года.

В общей сложности, по мнению Игнатенко, дефицит бюджета в области здравоохранения составляет около 5 млрд рублей - именно эта сумма поможет нормализовать ситуацию. Кроме выплат медикам, в нее, в частности, входят затраты на проведении капремонта, на который необходимо 2,1 млрд рублей, но в бюджете на 2020 год запланировано 342 млн рублей, затраты на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, на которое в этом году требуется, по словам уполномоченного, не менее 499 млн рублей.

Также омбудсмен сообщает о расчетном дефиците территориальной программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи в Иркутской области, который, по его мнению, составляет 419 млн рублей. "Уполномоченный отметил, что проблема недофинансирования здравоохранения в области является хронической и является одной из важных причин нарушения прав граждан в этой сфере", - уточняется в сообщении.

История проблемы

Генеральный директор научно-практического центра "Госучет" Роман Ерженин сообщал ТАСС в октябре 2019 года, что в течение последних двух месяцев центр проводил исследование о соответствии с показателями майского указа президента РФ уровня зарплат у медицинских работников в Иркутской области в 2018 году. Согласно полученным данным, доход 47,6% врачей (3,9 тыс. человек) ниже заявленных в указе 200% от средней зарплаты по региону, которая составляет 36,9 тыс. рублей. Аналогичная ситуация с зарплатами среднего медицинского персонала - доход 54% медсестер (11,1 тыс. человек) не соответствует уровню 100% от средней зарплаты в регионе, обозначенному в указе президента.

Тогда глава регионального Минздрава опровергал информацию появившегося ранее исследования, заявляя, что регион ежегодно достигает установленных указом президента целевых показателей по заработной плате. В министерстве утверждали, что в первом полугодии 2019 года средняя зарплата врачей составила 77,5 тыс. рублей, среднего медперсонала - 39,3 тыс. рублей, младшего персонала - 38,3 тыс. рублей.

Министр пояснял, что уровень зарплат в этой сфере зависит от квалификации, объема работ и интенсивности труда.

Теги
РоссияИркутская область
Реклама на ТАСС
Случаи заболевания новым типом пневмонии
Китай призвал сделать все возможное для предотвращения эпидемии пневмонии нового типа
В Пекине считают, что нужно усилить международный обмен и сотрудничество для борьбы с заболеванием
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС