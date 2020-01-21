Омбудсмен Приангарья заявил, что региону не хватает около 2 млрд рублей на выплаты врачам

ТАСС, 21 января. Более 2 млрд рублей не хватает властям Иркутской области, чтобы полностью выплатить зарплату медикам региона, сообщается во вторник на сайте омбудсмена Приангарья Виктора Игнатенко.

В октябре 2019 года депутаты заксобрания Иркутской области требовали от правительства региона привести размер зарплат для медиков в соответствие с показателями, заложенными в майских указах президента РФ. Серьезное несоответствие указам президента РФ реальных зарплат медиков региона показали результаты исследования. Согласно указу № 597, подписанному президентом РФ в мае 2012 года, к 2018 году зарплата младшего и среднего медицинского персонала должна составлять 100%, а для работников, имеющих высшее медицинское образование - 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе.

"На выплату установленного в области повышенного районного коэффициента для работников здравоохранения требуется дополнительно около 2 млрд рублей, которые в бюджете не предусмотрены. Эта цифра подтверждается расчетами как Минздрава области, так и областной контрольно-счетной палаты", - говорится в сообщении.

Также в областном бюджете не заложены 260 млн рублей на оплату труда в сфере здравоохранения в 2020 году, рост которой подразумевается в связи с увеличением прогнозного значения среднемесячного дохода, и еще 18,7 млн рублей требуется с учетом запланированного увеличения минимального размера оплаты труда с 1 января 2020 года.

В общей сложности, по мнению Игнатенко, дефицит бюджета в области здравоохранения составляет около 5 млрд рублей - именно эта сумма поможет нормализовать ситуацию. Кроме выплат медикам, в нее, в частности, входят затраты на проведении капремонта, на который необходимо 2,1 млрд рублей, но в бюджете на 2020 год запланировано 342 млн рублей, затраты на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, на которое в этом году требуется, по словам уполномоченного, не менее 499 млн рублей.

Также омбудсмен сообщает о расчетном дефиците территориальной программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи в Иркутской области, который, по его мнению, составляет 419 млн рублей. "Уполномоченный отметил, что проблема недофинансирования здравоохранения в области является хронической и является одной из важных причин нарушения прав граждан в этой сфере", - уточняется в сообщении.

История проблемы

Генеральный директор научно-практического центра "Госучет" Роман Ерженин сообщал ТАСС в октябре 2019 года, что в течение последних двух месяцев центр проводил исследование о соответствии с показателями майского указа президента РФ уровня зарплат у медицинских работников в Иркутской области в 2018 году. Согласно полученным данным, доход 47,6% врачей (3,9 тыс. человек) ниже заявленных в указе 200% от средней зарплаты по региону, которая составляет 36,9 тыс. рублей. Аналогичная ситуация с зарплатами среднего медицинского персонала - доход 54% медсестер (11,1 тыс. человек) не соответствует уровню 100% от средней зарплаты в регионе, обозначенному в указе президента.

Тогда глава регионального Минздрава опровергал информацию появившегося ранее исследования, заявляя, что регион ежегодно достигает установленных указом президента целевых показателей по заработной плате. В министерстве утверждали, что в первом полугодии 2019 года средняя зарплата врачей составила 77,5 тыс. рублей, среднего медперсонала - 39,3 тыс. рублей, младшего персонала - 38,3 тыс. рублей.

Министр пояснял, что уровень зарплат в этой сфере зависит от квалификации, объема работ и интенсивности труда.