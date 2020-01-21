В Петербурге побит температурный рекорд 1957 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Температура воздуха в Санкт-Петербурге достигла плюс 4,8 градуса во вторник утром. Как сообщил на своей странице в Facebook ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, побит температурный рекорд 1957 года.

"Сегодня, 21 января, уже в шесть часов утра температура воздуха в Северной столице достигла плюс 4,8 градуса. Таким образом, оказался побит рекорд максимальной температуры для этого дня, ранее принадлежавший 1957 году и составлявший плюс 4,6 градуса", - написал Леус.

По словам специалиста, в течение дня город будет находиться на периферии уходящего циклона. Погода будет облачной, а во второй половине дня - с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха будет варьироваться от плюс четырех до плюс шести градусов. Ветер западный 8-13 м/с, порывистый.