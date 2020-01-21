{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Петербурге побит температурный рекорд 1957 года

В Северной столице плюс 4,8 градуса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Температура воздуха в Санкт-Петербурге достигла плюс 4,8 градуса во вторник утром. Как сообщил на своей странице в Facebook ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, побит температурный рекорд 1957 года.

"Сегодня, 21 января, уже в шесть часов утра температура воздуха в Северной столице достигла плюс 4,8 градуса. Таким образом, оказался побит рекорд максимальной температуры для этого дня, ранее принадлежавший 1957 году и составлявший плюс 4,6 градуса", - написал Леус.

По словам специалиста, в течение дня город будет находиться на периферии уходящего циклона. Погода будет облачной, а во второй половине дня - с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха будет варьироваться от плюс четырех до плюс шести градусов. Ветер западный 8-13 м/с, порывистый.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Путин поздравил Харатьяна с юбилеем
Президент отметил многогранный талант и позитивную энергию актера
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС