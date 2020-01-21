Козлов надеется, что новый кабмин поддержит строительство второй очереди ДВФУ

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. И.о. министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов надеется, что новый состав правительства поддержит строительство второй очереди Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

По данным Минвостокразвития, ранее утвердили концепцию развития острова Русского, она в себя включала в том числе вторую очередь ДВФУ. На строительство необходимо больше 11 млрд рублей, однако сейчас источник финансирования еще обсуждается.

"Мы вместе с нашими коллегами из Минфина, Минобразования [РФ] поддержали строительство второй очереди университета. Это очень важное решение для нас. Мы надеемся, что новый кабинет министров подтвердит это решение и оно не будет потеряно в результате перестановок, которые мы сегодня наблюдаем", - сказал Козлов на заседании в Совете Федерации.

Как пояснил и.о министра, во второй очереди запланировано строительство общежитий и школы.

В начале декабря Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра РФ, утвердил план реализации концепции развития острова Русский. Концепцию предполагается реализовать в два этапа.

На втором этапе, в 2023-2027 годах, предполагается реализация инвестиционных проектов и дальнейшее развитие инфраструктуры острова. В частности, планируется развитие инфраструктуры ДВФУ, а именно строительство второй очереди университета, включающей новые учебные корпуса, лаборатории, фундаментальную библиотеку, технико-внедренческий парк, детский технопарк, а также специальные кампусы для студентов из Китая, Японии, Республики Корея и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.