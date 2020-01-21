Начальника управления лесами хабаровского правительства отстранили от работы

ХАБАРОВСК, 21 января. /ТАСС/. Начальник управления лесами правительства Хабаровского края Константин Хрянин отстранен от работы на время проверки, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Константин Хрянин отстранен от работы на время проведения служебной проверки. Проверка была инициирована губернатором, о необходимости проверки заявили в департаменте региональной безопасности. До окончания проверки комментировать <…> считаю преждевременным", - сказал представитель пресс-службы.

Хрянин работает в должности начальника управления лесами правительства Хабаровского края с 2019 года, до этого он занимал должность начальника отдела надзора в сфере охоты, ООПТ и разрешительной деятельности департамента Росприроднадзора по ДФО.

В местных СМИ появилась информация, что отстранение Хрянина может быть связано с вырубкой леса у озера Амут.

В сентябре хабаровские активисты ОНФ обратились к главе региона Сергею Фургалу, в Росприроднадзор и прокуратуру с просьбой не допустить загрязнения Амута. По данным ОНФ, в этой местности под видом санитарных рубок ведется сплошная рубка леса на территории более 100 га, что негативно влияет на экологию озера. Краевое правительство создало межведомственную комиссию для того, чтобы разобраться с ситуацией, Амурская бассейновая природоохранная прокуратура проводила свою проверку. В октябре власти Хабаровского края сообщили, что спиленный у озера лес действительно нуждался в санитарных рубках.

Оползневое озеро Амут является памятником природы краевого значения. Находится в Солнечном районе Хабаровского края. Вода в озере по прозрачности сравнивается с байкальской.