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Собак со стройки Крымского моста после завершения работ можно забрать домой

Речь идет о 25 взрослых собаках и 13 щенках, которые жили у строителей Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Собаки, которые жили у строителей Крымского моста при возведении объекта, ищут новых хозяев, сообщается во вторник на странице талисмана строительства моста - кота Мостика в Instagram.

Кот Мостик стал любимцем и официальным символом строительства Крымского моста. У него есть свои страницы в социальных сетях, где размещаются фото и видео о его жизни, комментарии. Рыжий кот был обнаружен неподалеку от первых строительных вагончиков на Кубани в начале строительства моста через Керченский пролив.

"Собачий отряд "Котмостнадзора" уезжает с вахты и ищет новый дом. Я своими работниками доволен, написал бы рекомендательное письмо каждому, но у меня лапки. Кто готов взять себе лучших четвероногих вахтовиков, пишите", - говорится в сообщении.

В инфоцентре ТАСС уточнили, что речь идет примерно о 40 собаках. "Порядка 25 взрослых собак и 13 щенков", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что кот Мостик по рейтингу компании "Медиалогия" занял третье место среди популярных котов по итогам 2018 года, проинспектировав автодорожную часть Крымского моста.

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечит бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже - осенью того же года. Пассажирское движение по железнодорожной части моста открылось в декабре 2019 года, движение грузовых поездов ожидается в июле 2020 года.

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