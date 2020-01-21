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КС РФ разрешил адвокатам недееспособных граждан обжаловать решения суда без доверенности

Суд разъяснил смысл статей 54 и 284 Гражданско-процессуального кодекса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) РФ постановил, что адвокат или юридический представитель гражданина, которого признали по суду недееспособным, имеет право обжаловать такое решение даже не имея на руках доверенности на представительство в судах от своего подзащитного. Об этом говорится в постановлении КС РФ.

Согласно документу, КС разъяснил смысл статьи 54 Гражданско-процессуального кодекса (ГПК) РФ, которая говорит о том, что адвокат может обжаловать решения суда по доверенности, а также статьи 284 данного кодекса о праве недееспособных обжаловать признание их таковыми.

"[Связь смысла этих статей] не предполагает возможности отказать в рассмотрении по существу жалоб адвоката, направленных на оспаривание решения суда о признании гражданина недееспособным, даже если адвокат действует на основании ордера при отсутствии доверенности, выданной этим гражданином и специально оговаривающей полномочие адвоката на обжалование судебного постановления, когда из конкретных обстоятельств следует, что адвокат действует в интересах этого гражданина", - говорится в постановлении КС.

По данным КС, заявление в суд подала жительница Москвы, которую в 2018 году Нагатинский районный суд признал недеесопосбной на выездном заседании в больнице. После этого адвокат гражданки пытался обжаловать это решение, однако ему было отказано, так как был пропущен срок подачи жалобы, а у юриста не было доверенности от гражданки на совершение таких действий.

Как указал КС, это могло произойти потому, что гражданку признали недееспособной и после вступления решения суда в законную силу она уже не имеет права выписать доверенность. Как отмечается в постановлении, в таких случаях недееспособным назначают опекунов, однако они не всегда хотят обжаловать такие решения судов и "нередко сами выступают инициаторами лишения дееспособности". Таким образом, по мнению КС, признанный недееспособным гражданин лишается права на защиту своих интересов.

"При таких условиях гражданину, признанному решением суда недееспособным и заинтересованному в его обжаловании, должна быть обеспечена возможность воспользоваться юридической помощью лица, не зависящего от опекуна", - говорится в постановлении КС РФ. Конституционный суд также указал, что решения судов общей юрисдикции по делу данной гражданки, которые были вынесены на основе неверно истолкованных норм ГПК, подлежат пересмотру.

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