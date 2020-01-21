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В Ленобласти обнаружили несколько десятков боеприпасов времен ВОВ и останки воинов

С места происшествия изъяли 32 гранаты советского производства, представляющие серьезную опасность

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Более 30 гранат советского производства, представляющих серьезную опасность, обнаружили в поселке Пески Ломоносовского района Ленинградской области при проведении земляных работ для прокладки труб. Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Поступило сообщение о том, что в поселке Пески Ломоносовского района Ленинградской области при проведении земляных работ для прокладки труб обнаружены около десятка предметов, похожих на боеприпасы времен войны. На место обнаружения, в район строительства коттеджного поселка Омакульма, незамедлительно прибыла дежурная группа инженерно-технического отдела ОМОН ГУ Росгвардии. Всего с места происшествия было изъято 32 гранаты советского производства РПГ-41 и РГД-33, представляющие серьезную опасность", - говорится в сообщении.

Взрывотехники ОМОН вывезли боеприпасы с соблюдением необходимых мер безопасности на специализированный полигон для последующего уничтожения.

Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что на месте обнаружения боеприпасов также нашли останки, предположительно, принадлежащие бойцам советской армии.

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РоссияЛенинградская область
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