{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Краснокнижных зубров в Мордовском заповеднике выпустили в естественную среду обитания

Всего на волю отпустили восемь животных

ТАСС, 21 января. Сотрудники Мордовского государственного природного заповедника имени П. Г. Смидовича выпустили в естественную среду обитания восемь краснокнижных зубров, которые станут основой будущего вольного стада зубров, сообщила в понедельник ТАСС специалист по связям с общественностью заповедника Галина Шарикова.

В ноябре 2019 года в Мордовский заповедник завезли восемь чистокровныех беловежско-кавказских зубров из Окского заповедника, расположенного в Рязанской области, где животные родились и выросли. Зубров разместили в обустроенном открытом вольере с деревянной изгородью и площадкой с кормовыми устройствами, здесь им предстояло адаптироваться.

"Сегодня зубров выпустили из вольера в естественную среду, это будет способствовать формированию вольного стада зубров на территории Мордовского заповедника", - сказала собеседница агентства. По данным пресс-службы заповедника, животных держали в карантинном загоне площадью 1,6 га, пока не лег надежный снежный покров, сразу выпускать их в естественную среду было опасно.

"Для восьми питомных особей, пусть даже таких мощных и быстрых животных, свободный лес полон подвохов и даже опасен, более-менее комфортно и самодостаточно им станет в количестве 20 голов и больше. Но очередную партию зубров удастся завезти на территорию Мордовского заповедника не раньше следующего осенне-зимнего сезона 2020 года. А потому сейчас перед нами стоят взаимозависимые задачи: сохранить наше маленькое предстадо на более безопасной по отношению к остальной, территории заповедника. Наилучшим способом для выполнения этих задач является "привязка" зубров к зимней подкормочной площадке, и выпускать их на волю, чтоб снизить риск потери, рекомендовано только в снежный зимний период", - пояснили в пресс-службе, уточнив, что в холодное время года, в отсутствии растительности, зубры будут приходить к оборудованной подкормочной площадке и привыкнут к территории.

В мире насчитывается около 7500 особей европейского зубра, вид занесен в Красный список Международного союза охраны природы, включен в Красную книгу России как вид, находящийся под угрозой исчезновения, а также в Красную книгу Республики Мордовия. Как ранее сообщали ТАСС в пресс-службе, в Мордовском заповеднике уже жили зубры, в 50-60-х годах XX века там располагался зубропарк, однако в начале 2000-х годов стадо покинуло эту территорию. В дальнейшем в заповеднике планируют создать туристический маршрут с рабочим названием "Зубр: из прошлого в будущее", предположительно, туристы смогут наблюдать за зубрами в живой природе.

Мордовский государственный природный заповедник создан 5 марта 1936 года, его площадь составляет порядка 32 тыс. 148 га. В заповеднике встречаются редкие растения, грибы и животные, занесенные в Красную книгу.

Теги
РоссияМордовия
Реклама на ТАСС
Госдума приняла в I чтении законопроект о биологической безопасности России
В тексте также прописаны "меры по снижения распространения иммунодефицитных состояний организма человека, приводящих к повышению риска и частоты возникновения инфекционных болезней"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС