Краснокнижных зубров в Мордовском заповеднике выпустили в естественную среду обитания

ТАСС, 21 января. Сотрудники Мордовского государственного природного заповедника имени П. Г. Смидовича выпустили в естественную среду обитания восемь краснокнижных зубров, которые станут основой будущего вольного стада зубров, сообщила в понедельник ТАСС специалист по связям с общественностью заповедника Галина Шарикова.

В ноябре 2019 года в Мордовский заповедник завезли восемь чистокровныех беловежско-кавказских зубров из Окского заповедника, расположенного в Рязанской области, где животные родились и выросли. Зубров разместили в обустроенном открытом вольере с деревянной изгородью и площадкой с кормовыми устройствами, здесь им предстояло адаптироваться.

"Сегодня зубров выпустили из вольера в естественную среду, это будет способствовать формированию вольного стада зубров на территории Мордовского заповедника", - сказала собеседница агентства. По данным пресс-службы заповедника, животных держали в карантинном загоне площадью 1,6 га, пока не лег надежный снежный покров, сразу выпускать их в естественную среду было опасно.

"Для восьми питомных особей, пусть даже таких мощных и быстрых животных, свободный лес полон подвохов и даже опасен, более-менее комфортно и самодостаточно им станет в количестве 20 голов и больше. Но очередную партию зубров удастся завезти на территорию Мордовского заповедника не раньше следующего осенне-зимнего сезона 2020 года. А потому сейчас перед нами стоят взаимозависимые задачи: сохранить наше маленькое предстадо на более безопасной по отношению к остальной, территории заповедника. Наилучшим способом для выполнения этих задач является "привязка" зубров к зимней подкормочной площадке, и выпускать их на волю, чтоб снизить риск потери, рекомендовано только в снежный зимний период", - пояснили в пресс-службе, уточнив, что в холодное время года, в отсутствии растительности, зубры будут приходить к оборудованной подкормочной площадке и привыкнут к территории.

В мире насчитывается около 7500 особей европейского зубра, вид занесен в Красный список Международного союза охраны природы, включен в Красную книгу России как вид, находящийся под угрозой исчезновения, а также в Красную книгу Республики Мордовия. Как ранее сообщали ТАСС в пресс-службе, в Мордовском заповеднике уже жили зубры, в 50-60-х годах XX века там располагался зубропарк, однако в начале 2000-х годов стадо покинуло эту территорию. В дальнейшем в заповеднике планируют создать туристический маршрут с рабочим названием "Зубр: из прошлого в будущее", предположительно, туристы смогут наблюдать за зубрами в живой природе.

Мордовский государственный природный заповедник создан 5 марта 1936 года, его площадь составляет порядка 32 тыс. 148 га. В заповеднике встречаются редкие растения, грибы и животные, занесенные в Красную книгу.