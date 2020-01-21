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Более 50 тыс. жалоб о защите персональных данных поступило в Роскомнадзор за год

Жалобы касались владельцев сайтов, соцсетей, кредитных учреждений, организаций ЖКХ и коллекторов

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Россияне направили в Роскомнадзор в 2019 году свыше 50 тыс. жалоб в сфере защиты персональных данных. Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе ведомства.

"В 2019 году традиционно выросло количество поступивших в Роскомнадзор обращений и жалоб граждан в сфере защиты прав субъектов персональных данных. Если в 2018 году в Службу поступило 39,3 тыс. жалоб и обращений указанной тематики, то в 2019 - уже 50,3 тыс.", - отмечено в сообщении.

Наибольшее количество жалоб касалось действий владельцев сайтов, соцсетей, кредитных учреждений, организаций ЖКХ, коллекторских агентств. В отношении владельцев интернет-сайтов поступают жалобы на отсутствие согласия на распространение персональных данных, создание "фейковых" аккаунтов, обработку персональных данных в целях, отличнающихся от цели первоначального сбора, а также отсутствие на сайте политики конфиденциальности.

В отношении организаций ЖКХ чаще всего поступают жалобы на неправомерное размещение списков с персональными данными должников в подъездах многоквартирных домов, на передачу персональных данных третьим лицам без согласия субъекта.

"По результатам рассмотрения жалоб доводы заявителей подтвердились в 7% случаев. По всем выявленным фактам нарушений законодательства Роскомнадзором принимались необходимые меры реагирования", - рассказали в ведомстве.

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