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Суд 25 февраля решит вопрос о назначении экспертизы по иску к Полине Гагариной

Певица Ольга Кормухина просит защитить права на аранжировку песни Виктора Цоя "Кукушка"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Тверской суд Москвы 25 февраля решит вопрос о назначении экспертизы по иску певицы Ольги Кормухиной к певице Полине Гагариной, в котором она просит защитить права на аранжировку песни Виктора Цоя "Кукушка", передает корреспондент ТАСС из суда.

"Отложить судебное заседание на 25 февраля", - огласила решение судья. Суд на следующем заседании решит вопрос о назначении аудио- и видеоэкспертизы и назначении учреждения, которое будет ее проводить.

Как указывается в иске, в 2011 году аранжировку песни "Кукушка" для Кормухиной написал ее супруг, музыкант Алексей Белов. Позже Кормухина услышала ту же песню в исполнении Гагариной, аранжировщиком был указан Константин Меладзе. Песня в новой аранжировке стала саундтреком к фильму "Битва за Севастополь" (2015 год). Кормухина заметила сходство между аранжировками Белова и Меладзе.

Истец просит суд признать музыкальное произведение созданным с нарушением авторских прав и обязать ответчика прекратить действия, нарушающие исключительные права. Ответчики с иском не согласны.

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